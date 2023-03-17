TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!
TOKİ İstanbul ili Tuzla ilçesi kura çekimi canlı yayınla noter huzurunda bugün gerçekleştirilecek. Yüzbinlerce vatandaşın beklediği İstanbul kuraları 16 Mart 2023 itibariyle başlıyor. Tuzla'da 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak toplam 20 bin 920 konut için kura tarihi 16-29 Mart 2023 olarak duyuruldu. Peki TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı mahallesi, Konaşlı Mevkii kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 16 Mart 2023 Perşembe TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayını (Youtube) ve sonuç sorgulama linki.
TOKİ İstanbul ili Tuzla ilçesi kura çekimi canlı yayınla noter huzurunda bugün gerçekleştirilecek. Yüzbinlerce vatandaşın beklediği İstanbul kuraları 16 Mart 2023 itibariyle başladı. Tuzla'da 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak toplam 20 bin 920 konut için kura tarihi 16-29 Mart 2023 olarak duyuruldu. Peki TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı mahallesi, Konaşlı Mevkii kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 16 Mart 2023 Perşembe TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayını (Youtube) ve sonuç sorgulama linki...
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SIRALI TAM İSİM LİSTESİ!
TOKİ Tuzla 16 Mart kura çekilişi son buldu. 29 Mart'a kadar devam edecek olan çekilişlerde 17 Mart canlı kura çekilişine saat 10.00 itibarıyla aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
👉TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında, Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu isim listeleri ilan edilecek. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizde eklenecektir.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.
TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.