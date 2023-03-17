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Haberler Ekonomi TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!

TOKİ İstanbul ili Tuzla ilçesi kura çekimi canlı yayınla noter huzurunda bugün gerçekleştirilecek. Yüzbinlerce vatandaşın beklediği İstanbul kuraları 16 Mart 2023 itibariyle başlıyor. Tuzla'da 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak toplam 20 bin 920 konut için kura tarihi 16-29 Mart 2023 olarak duyuruldu. Peki TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı mahallesi, Konaşlı Mevkii kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 16 Mart 2023 Perşembe TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayını (Youtube) ve sonuç sorgulama linki.

17.03.2023 10:33 - Son Güncelleme: 17.03.2023 11:24
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!

TOKİ İstanbul ili Tuzla ilçesi kura çekimi canlı yayınla noter huzurunda bugün gerçekleştirilecek. Yüzbinlerce vatandaşın beklediği İstanbul kuraları 16 Mart 2023 itibariyle başladı. Tuzla'da 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak toplam 20 bin 920 konut için kura tarihi 16-29 Mart 2023 olarak duyuruldu. Peki TOKİ Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı mahallesi, Konaşlı Mevkii kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte 16 Mart 2023 Perşembe TOKİ Tuzla kura çekimi canlı yayını (Youtube) ve sonuç sorgulama linki...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SIRALI TAM İSİM LİSTESİ!

TOKİ Tuzla 16 Mart kura çekilişi son buldu. 29 Mart'a kadar devam edecek olan çekilişlerde 17 Mart canlı kura çekilişine saat 10.00 itibarıyla aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

👉TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında, Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu isim listeleri ilan edilecek. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizde eklenecektir.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tuzla TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

👉TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

16-29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

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