TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı - Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı!

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI SIRALI TAM İSİM LİSTESİ!

TOKİ Tuzla 16 Mart kura çekilişi son buldu. 29 Mart'a kadar devam edecek olan çekilişlerde 17 Mart canlı kura çekilişine saat 10.00 itibarıyla aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

👉TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi etkinlik çadırında, Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu isim listeleri ilan edilecek. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimizde eklenecektir.