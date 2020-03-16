Haberler Galeri Ekonomi TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları isim isim son liste! TOKİ İstanbul Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları isim isim son liste! TOKİ İstanbul Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ Tuzla çekiliş sonuçları toki.gov.tr adresinden araştırılıyor. Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği TOKİ İstanbul Tuzla 2+1 kura sonuçları isim listesi hakkında sorgulamalar sürüyor. Merakla beklenen 16 Mart TOKİ Tuzla kura sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. TOKİ'nin İstanbul ili Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki toplam 10 bin adet konut için kura çekilişi 5 gün sürecek. Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak. Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.

16.03.2020 14:17 - Son Güncelleme: 16.03.2020 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





