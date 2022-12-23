TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Trabzon 2 bin 550 konut TOKİ kura CANLI YAYIN ekranı ve ASIL- YEDEK talihliler! Araklı, Düzköy, Maçka, Merkez, Vakfıkebir...
TOKİ Trabzon kura çekimi bugün saat 10:00'da başlayacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Trabzon'un Sürmene, Araklı, Merkez, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Arsin, Maçka, Akçaabat, Of, Vakfıkebir ilçelerinde toplam 2 bin 550 konut inşa edilecek. Kura çekimini canlı yayında izlemek isteyenler ve kura sonuçlarına göre isim listesini görüntülemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki Trabzon 2 bin 550 konut TOKİ kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte TOKİ TRABZON KURA CANLI YAYIN izleme ekranı...
TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Trabzon kura çekim tarihini duyurdu. Buna göre Trabzon 2550 konut kurası 23-24 Aralık 2022 tarihleri arasında çekilecek. Saat 10:00 itibariyle noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekiminin akabinde isim listesi yayımlanacak. İşte detaylar...
TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Trabzon sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Trabzon kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
👉TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI