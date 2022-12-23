TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Trabzon 2 bin 550 konut TOKİ kura CANLI YAYIN ekranı ve ASIL- YEDEK talihliler! Araklı, Düzköy, Maçka, Merkez, Vakfıkebir...

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Trabzon kura çekim tarihini duyurdu. Buna göre Trabzon 2550 konut kurası 23-24 Aralık 2022 tarihleri arasında çekilecek. Saat 10:00 itibariyle noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekiminin akabinde isim listesi yayımlanacak. İşte detaylar...