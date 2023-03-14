TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura CANLI izleme ve sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

TOKİ Tekirdağ kura çekiminde 2. güne gelindi. Bir önceki gün Çorlu ilçesi için kuralar çekildi. Bugün de Süleymanmaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimini canlı izleyebilir ve kura sonuçlarını link üzerinden sorgulayabilirsiniz. Peki TOKİ Tekirdağ kura çekimi nasıl izlenir? TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...