TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Çorlu 2+1 3+1 Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura CANLI izleme ekranı! Süleymanmaşa, Saray... Kura sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Tekirdağ kura çekimi bugün (13 Mart 2023) saat 10:00'da başlayacak. 2 gün sürecek kura çekimini canlı izleyebilir ve kura sonuçlarını link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İlk gün kuralar Çorlu ilçesi için çekilecek. Çorlu'da toplamda 2210 konut inşa edilecek. İkinci gün ise Süleymanmaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçeleri için kura çekimi yapılacak. Peki TOKİ Tekirdağ kura çekimi nasıl izlenir? TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...