TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Çorlu 2+1 3+1 Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura CANLI izleme ekranı! Süleymanmaşa, Saray... Kura sonuç sorgulama ekranı
TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kuralara ara verilmişti. Bakan Kurum kura çekimlerinin tekrar başladığını bildirdi. Buna göre sırada Tekirdağ ili var. 2+1, 3+1 konutlar için bugün ve yarın (13-14 Mart 2023) Tekirdağ'da kura çekimi yapılacak. Başvurularını yapan vatandaşlar kura çekimini izlemek ve isim listesine ulaşmak için araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı nasıl, nereden izlenir? TOKİ 2+1, 3+1 Tekirdağ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı? İşte detaylar...
13.03.2023 09:22 - Son Güncelleme: 13.03.2023 09:31
TOKİ Tekirdağ kura çekimi bugün (13 Mart 2023) saat 10:00'da başlayacak. 2 gün sürecek kura çekimini canlı izleyebilir ve kura sonuçlarını link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İlk gün kuralar Çorlu ilçesi için çekilecek. Çorlu'da toplamda 2210 konut inşa edilecek. İkinci gün ise Süleymanmaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçeleri için kura çekimi yapılacak. Peki TOKİ Tekirdağ kura çekimi nasıl izlenir? TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?
TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.