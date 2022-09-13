TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir 81 il sıralı tam liste 2022! TOKİ 250 bin konut aylık taksit tutarı ne kadar?
Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklamasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde il il 250 bin konut projesinin hangi bölgelerde yapılacağı belli oldu. Peki, TOKİ Sosyal Konut Projesi hangi illerde ne kadar yapılacak? İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacak? İşte sıralı tam liste
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular başlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sayfasından derlenilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.