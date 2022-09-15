TOKİ sonrası konut fiyatlarında köpük eriyor! Emlakçılar, ev sahipleri kara kara düşünsün! Uzmanlar açıkladı! O tarihte daire fiyatları...

Gayrimenkul alım satım Uzmanı Aydoğan Gürçalar, "Özellikle son 9 ay içerisinde konutta görülen aşırı fiyatlanma yerini sakin hatta ufak ufak gerileyen bir piyasaya bıraktı. Açıklanan sosyal konut projeleri ile birlikte arkası kesilen ilanlar yeniden gelmeye ve piyasada ilan bolluğu yaşanmaya başladı. Yeni yapılan ve kullanıma sunulan konutları da buna dahil edersek fiyatlarda ciddi bir fren ve hatta gerileme olduğu gözle görülmeye başlandı. Böyle devam ederse 2023 yılında konuttaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara oturacağını düşünüyoruz" dedi.