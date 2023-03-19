TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME EKRANI! TOKİ kura numarası nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru NO sorgulama E-devlet hak sahibi çekiliş sıra numarası!

TOKİ kura çekilişi takvimine göre Tuzla için kuralar 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında çekilecek. 250 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar son günlerde sıkça sıra numarası hakkında araştırmalar yapıyor. İnternet arama motorlarında sık sık ''TOKİ sıra no nasıl öğrenebilirim?'' sorusu sorgulanıyor. İşte TOKİ SIRA NUMARASI ÖĞRENME EKRANI! TOKİ başvuru NO sorgulama E-devlet hak sahibi çekiliş sıra numarası!