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Haberler Ekonomi TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...

TOKİ kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatleri itibariyle yoğunlaşmaya başladı. Kura takvimine göre bugün Ordu'da hak sahipleri belli olmaya başlayacak. Ordu konutları; Ordu Merkez, Ünye, Fatsa, Mesudiye, Gürgentepe, Gölköy, Çaybaşı, Çamaş, Akkuş ilçelerine inşa edilecek. Peki, Ordu kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
15.12.2022 09:40 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:40
TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün gerçekleşecek kura Ordu ilinde yapılacak. Peki, TOKİ Ordu kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim isim kura sonuç listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...

ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ!

Ordu TOKİ konut kura çekimi 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00'da Ordu Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda başlayacak.

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...

Noter huzurunda çekilen TOKİ kuraları YouTube canlı yayını, www.toki.tv resmi adresi ve TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca TOKİ kura sonuçları TOKİ internet adresinden yayımlanacak.

TOKİ ORDU CANLI KURA İZLE!

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ İLÇELERİ NELER?

ORDU FATSA 200 /250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

TOKİ ORDU KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 ORDU 2.050 konut TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ! Fatsa, Merkez, Ünye, Gölköy, Mesudiye, Akkuş...

ORDU MERKEZ 1111 /250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

ORDU ÜNYE 300 /250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

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