TOKİ Konya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Konya TOKİ 1000 arsa kura canlı izleme ve sonuç sorgulama ekranı! Beyşehir, Derbent, Karapınar...

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim İlk Arsa çekilişleri Konya, Mersin, Kastamonu illeri ile devam ediyor. 13 Nisan 2023 tarihinde 3 il için kura çekimi yapılacak. Konya'nın 4 ilçesinde yer alan arsalar için bugün noter huzurunda çekilecek kurayı izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ Konya kura canlı nasıl izlenir? TOKİ Konya 1000 arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...