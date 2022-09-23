TOKİ kontağı kapatıyor! 38 gün sonra çanlar susacak! 250 bin sosyal konut kampanyasında İstanbul öncelikli! 608 bin TL'lik 80-100 m2 daireler 2.280 TL'ye...
TOKİ konut satışında tarihi hamle! 81 ilde 2+1, 3+1 daireler günlük sigara parasına satılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. İsteyen daire için, isteyen arsa için, isteyen de iş yeri için başvuruda bulunabilecek. Başvuru ücreti hakkında da detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurularda 500 TL başvuru ücreti alınacak. İşte detaylar...
TOKİ sosyal konut başvurularında sona geliniyor. 38 gün sonra başvurular tamamen sona erecek. Başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecek. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar için son çanlar çalıyor. Yatay mimari konseptiyle hayata geçirilecek konutlar beş katlı biçimde inşa edilecek.14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak olan TOKİ başvurularında 608 bin TL'lik 2+1 daireler 2.280 TL taksitle satılacak. Evler için %10 peşinat istenecek ve 240 ay vade imkanı sağlanacak. İşte diğer detaylar...
TOKİ başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvurudan sonra telefona SMS ile İBAN atılıyor. Belirtilen İBAN'a 500 TL başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor.
BAŞVURU BILGILENDIRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
Başvuru Bedeli 500 TL alınacaktır.
Başvurular; 5 kategoride kabul edilecektir;
1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"
2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"
3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"
4.Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"
5. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"
• Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.
• Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.