TOKİ İstanbul’da 3+1 daire satıyor! Konut satışlarında bomba fiyatlar: Kiradan 10 kat ucuz! Ayda 458,33 ödemeyerek 110 bin TL’lik daireyi 55 bin TL’ye...

Ev almak isteyenlerin gözü kulağı TOKİ satışlarında! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından her dönem konut satış ilanı yayınlanıyor. Türkiye'nin bir çok ilinde kira öder gibi aylık ödeme yaparak ev sahibi olabilmek mümkün. Nasıl mı? Bilindiği üzere şimdilerde ev fiyatları dudak uçuklatıyor. TOKİ'de ise durum çok farklı. TOKİ 1+1,2+1,3+1 daireleri 300'den bazen de 200'den düşük fiyatlarla satıyor. Üstelik ödeme yaparken asla zorlanmıyorsunuz. Kiradan ucuz aylık ödeme planlarıyla bir eve sahip olabiliyorsunuz. TOKİ'nin son ilanlarını haberimizde derledik. İşte açık artırma yöntemi ile satılacak o daireler...