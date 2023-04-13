TOKİ İstanbul Kura çekimi canli izle - 13-Nisan 2023 Arnavutkoy, Basaksehir, Esenler, İstanbul, TOKİ kura sonucları isim sıralı asil ve yedek listesi
Toki'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirdiği kura çekimleri yakından takip ediliyor. 81 ilde 2+1 ve 3+1 sosyal konut çekilişleri 7 Kasım 2022 tarihinde başlamıştı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek olan 28 bin 340 konutun hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ İstanbul kura çekimi 1 Nisan itibarıyla başladı. Avrupa Yakası kura çekiliş sonuçları 19 Nisan'a kadar açıklanmaya devam edecek. İşte 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve 2+1, 3+1 kazanan isim listesi...
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul için 50 bin sosyal konutun kura çekimlerini gerçekleştiriyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde gerçekleştirilecek kura çekimleri sonucunda, 28 bin 340 konutun hak sahipleri belirlenecek. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında sosyal konut başvurusu yapanlar, 2+1 ve 3+1 daireler için yapılan kura çekimlerinin sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler.
TOKİ İstanbul kura çekimi, 1 Nisan itibarıyla başlamış olup, 19 Nisan'a kadar sonuçlar açıklanmaya devam edecektir. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri büyük bir heyecanla bekleniyor. İstanbul'da yapılacak olan sosyal konutların kura çekimi, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.