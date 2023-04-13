TOKİ İstanbul Kura çekimi canli izle - 13-Nisan 2023 Arnavutkoy, Basaksehir, Esenler, İstanbul, TOKİ kura sonucları isim sıralı asil ve yedek listesi

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul için 50 bin sosyal konutun kura çekimlerini gerçekleştiriyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde gerçekleştirilecek kura çekimleri sonucunda, 28 bin 340 konutun hak sahipleri belirlenecek. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında sosyal konut başvurusu yapanlar, 2+1 ve 3+1 daireler için yapılan kura çekimlerinin sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler.