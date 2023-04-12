TOKİ İstanbul Kura çekimi canli izle 12-Nisan 2023 Arnavutkoy, Basaksehir, Esenler, İstanbul, TOKİ kura sonucları isim sıralı asil ve yedek listesi

Tokî'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirdiği kura çekimleri yakından takip ediliyor. 81 ilde 2+1 ve 3+1 sosyal konut çekilişleri 7 Kasım 2022 tarihinde başlamıştı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek olan 28 bin 340 konutun hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ İstanbul kura çekimi 1 Nisan itibarıyla başladı. Avrupa Yakası kura çekiliş sonuçları 19 Nisan'a kadar açıklanmaya devam edecek. İşte 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve 2+1, 3+1 kazanan isim listesi...