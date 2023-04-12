TOKİ İstanbul Kura çekimi canli izle 12-Nisan 2023 Arnavutkoy, Basaksehir, Esenler, İstanbul, TOKİ kura sonucları isim sıralı asil ve yedek listesi
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul için 50 bin sosyal konutun kura çekimlerini gerçekleştiriyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde gerçekleştirilecek kura çekimleri sonucunda, 28 bin 340 konutun hak sahipleri belirlenecek. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında sosyal konut başvurusu yapanlar, 2+1 ve 3+1 daireler için yapılan kura çekimlerinin sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler.
Tokî'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleştirdiği kura çekimleri yakından takip ediliyor. 81 ilde 2+1 ve 3+1 sosyal konut çekilişleri 7 Kasım 2022 tarihinde başlamıştı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek olan 28 bin 340 konutun hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ İstanbul kura çekimi 1 Nisan itibarıyla başladı. Avrupa Yakası kura çekiliş sonuçları 19 Nisan'a kadar açıklanmaya devam edecek. İşte 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve 2+1, 3+1 kazanan isim listesi...
TOKİ İstanbul kura çekimi, 1 Nisan itibarıyla başlamış olup, 19 Nisan'a kadar sonuçlar açıklanmaya devam edecektir. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri büyük bir heyecanla bekleniyor. İstanbul'da yapılacak olan sosyal konutların kura çekimi, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekimleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. İlgili linklere TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Böylelikle, kura çekimlerini canlı olarak izleyebilir, kazananların isim listesini takip edebilirsiniz.