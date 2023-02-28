TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...

TUZLA, SİLİVRİ, ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KURA LİSTESİ! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ederken, bir yandan da kuraya hak kazananlar ve başvurusu kabul edilenler açıklanıyor. Özellikle İstanbul için başvuru yapan vatandaşlar isim listesini bir süredir dört gözle bekliyordu. TOKİ İstanbul Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenleri açıkladı. İşte TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ...