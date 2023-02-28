TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...
SON DAKİKA TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR | TOKİ İstanbul Anadolu Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu. TOKİ duyurusu sonrası konut kuraya hak kazananlar ve kura başvurusu iptal edilenlerin listesi ve kura çekim tarihi araştırılmaya başlandı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlardan Anadolu Yakası'nda ikamet edenler listeyi merak ediyor. İşte Tuzla, Silivri, Çatalca TOKİ İstanbul Anadolu Yakası konut hak sahipliği listesi...
TUZLA, SİLİVRİ, ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KURA LİSTESİ! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ederken, bir yandan da kuraya hak kazananlar ve başvurusu kabul edilenler açıklanıyor. Özellikle İstanbul için başvuru yapan vatandaşlar isim listesini bir süredir dört gözle bekliyordu. TOKİ İstanbul Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenleri açıkladı. İşte TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ...
TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER (İPTAL EDİLENLER) AÇIKLANDI!
Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinde TOKİ İstanbul Anadolu Yakası başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayımlandı. Buna göre Tuzla, Çatalca, Silivri'de inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu reddedilenler belli oldu.
İSTANBUL TOKİ TUZLA, SİLİVRİ, ÇATALCA SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!
Aynı zamanda Tuzla, Silivri, Çatalca ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri de açıklandı.
ÇATALCA VE SİLİVRİ KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ
SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLERİN LİSTESİ