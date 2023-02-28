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Haberler Ekonomi TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...

TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...

SON DAKİKA TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR | TOKİ İstanbul Anadolu Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu. TOKİ duyurusu sonrası konut kuraya hak kazananlar ve kura başvurusu iptal edilenlerin listesi ve kura çekim tarihi araştırılmaya başlandı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlardan Anadolu Yakası'nda ikamet edenler listeyi merak ediyor. İşte Tuzla, Silivri, Çatalca TOKİ İstanbul Anadolu Yakası konut hak sahipliği listesi...

28.02.2023 15:43 - Son Güncelleme: 28.02.2023 15:43
TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...

TUZLA, SİLİVRİ, ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KURA LİSTESİ! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ederken, bir yandan da kuraya hak kazananlar ve başvurusu kabul edilenler açıklanıyor. Özellikle İstanbul için başvuru yapan vatandaşlar isim listesini bir süredir dört gözle bekliyordu. TOKİ İstanbul Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenleri açıkladı. İşte TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ...

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TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...

TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER (İPTAL EDİLENLER) AÇIKLANDI!

Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinde TOKİ İstanbul Anadolu Yakası başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayımlandı. Buna göre Tuzla, Çatalca, Silivri'de inşa edilecek sosyal konutlar için başvurusu reddedilenler belli oldu.

TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...

İSTANBUL TOKİ TUZLA, SİLİVRİ, ÇATALCA SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

Aynı zamanda Tuzla, Silivri, Çatalca ilçelerinde başvurusu kabul edilenlerin isimleri de açıklandı.

ÇATALCA VE SİLİVRİ KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLERİN LİSTESİ

TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI! TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! Tuzla, Silivri, Çatalca...

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

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