TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

250 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek 1100 konut için kura çekilecek. 2+1, 3+1 dairelerden oluşacak konutlar Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçelerinde yapılacak. Başvuruda bulunan binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren kura canlı izleme ekranını, kura sonuçları isim listesini ve sorgulama ekranını araştırıyor. İşte tüm detaylar...