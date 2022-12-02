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Haberler Ekonomi TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

Düzce'nin toplam 8 ilçesinde 1.100 konut inşa edilecek. Kura takvimine göre Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez ilçelerind 2 Aralık 2022 tarihinde, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçelerinde ise 3 Aralık 2022 tarihinde canlı kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ ve Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı! Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izleme ekranı YOUTUBE...

02.12.2022 08:56 - Son Güncelleme: 02.12.2022 08:56
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

250 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek 1100 konut için kura çekilecek. 2+1, 3+1 dairelerden oluşacak konutlar Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçelerinde yapılacak. Başvuruda bulunan binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren kura canlı izleme ekranını, kura sonuçları isim listesini ve sorgulama ekranını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Düzce kura çekimi 2 gün sürecek. Ömncelikle 2 Aralık 2022 tarihinde Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez ilçelerindeki konutlar için kura çekilecek.

3 Aralık 2022 tarihinde de Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçelerindeki konutlar için kuralar çekilecek.

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ DÜZCE KONUTLARI NEREDE?

Kura çekimleri saat 10.00'da başlayacak. Düzce Belediyesi Konferans Salonu'nda çekilecek kuranın canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

👉DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN EKRANI

👉E-DEVLET TOKİ DÜZCE KURA SONUCU ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ | Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izle YOUTUBE! 2022 TOKİ Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı

DÜZCE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ HENÜZ YAYINLANMADI. YAYINLANIR YAYINLANMAZ TÜM NİHAİ VE YEDEK LİSTE HABERİMİZİN İÇERİSİNDE YER ALACAKTIR...

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