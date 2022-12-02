TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI 2+1 3+1 | TOKİ Düzce 1100 KONUT kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri...
Düzce'nin toplam 8 ilçesinde 1.100 konut inşa edilecek. Kura takvimine göre Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez ilçelerind 2 Aralık 2022 tarihinde, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçelerinde ise 3 Aralık 2022 tarihinde canlı kura çekimi gerçekleştirilecek. İşte TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ ve Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı! Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izleme ekranı YOUTUBE...
02.12.2022 10:38 - Son Güncelleme: 02.12.2022 11:07
250 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek 1100 konut için kura çekilecek. 2+1, 3+1 dairelerden oluşacak konutlar Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçelerinde yapılacak. Başvuruda bulunan binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren kura canlı izleme ekranını, kura sonuçları isim listesini ve sorgulama ekranını araştırıyor. İşte tüm detaylar...