TOKİ çığır açtı Mart ayı bombasını patlattı! 2+1, 3+1 daireler 163.015,39 TL'ye satılıyor! 240 ay vade + yalnızca 543,38 TL taksitle...

TOKİ konut satış ilanlarını güncellendi. Mart ayında Düzce, Karaman, Kırıkkale ve Konya'da yüzlerce konut satışı yapılıyor. Düzce merkez beyciler mah. 309 adet konut ve 8 dükkanlı ticaret, Karaman merkez ilçesi, Kırbağı mahallesi 811 adet konut, Kırıkkale Delice ilçesi, çerikli mahallesi 2. etap 113 adet konut, Konya Akören ilçesi, 3. etap 219 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi alt ve orta gelir grubu için kura ile satılacak. 2+1, 3+1 daireler alıcılarını bekliyor. İşte yepyeni TOKİ kura satışları hakkında bilgiler...