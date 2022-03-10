TOKİ çığır açtı Mart ayı bombasını patlattı! 2+1, 3+1 daireler 163.015,39 TL'ye satılıyor! 240 ay vade + yalnızca 543,38 TL taksitle...
TOKİ Mart ayı konut satışlarını duyurdu. Aralarında Konya, Antalya ve Düzce'nin de olduğu bir çok ilde alt ve orta gellir grubu için uygun fiyata konut satışları başladı. 2+1, 3+1 konutlar 131.284,61 TL, 140.437,72 TL, 163.015,39 TL gibi fiyatlarla teslim ediliyor. Satış alternatifleri de detaylarıyla açıklandı. TOKİ örneğin 163.015,39 TL'lik konutu 240 ay vade ve 543,38 TL taksitle satıyor. Vatandaşlar 32.603,08 peşinat ödeyerek kuralı satış yöntemiyle dairelerine kavuşabiliyor. İşte güncel TOKİ konut satışları...
10.03.2022 11:01 - Son Güncelleme: 10.03.2022 11:01
TOKİ konut satış ilanlarını güncellendi. Mart ayında Düzce, Karaman, Kırıkkale ve Konya'da yüzlerce konut satışı yapılıyor. Düzce merkez beyciler mah. 309 adet konut ve 8 dükkanlı ticaret, Karaman merkez ilçesi, Kırbağı mahallesi 811 adet konut, Kırıkkale Delice ilçesi, çerikli mahallesi 2. etap 113 adet konut, Konya Akören ilçesi, 3. etap 219 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi alt ve orta gelir grubu için kura ile satılacak. 2+1, 3+1 daireler alıcılarını bekliyor. İşte yepyeni TOKİ kura satışları hakkında bilgiler...