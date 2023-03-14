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Haberler Ekonomi TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1...

TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1...

TOKİ Çatalca kura çekilişine hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler listesi yayınlandı mı merak ediliyor. İstanbul'da inşa edilecek TOKİ konutları için kura tarihleri belli oldu. Başvuruları önceden alınan konutlar için kura çekilecek. Peki kuraya kimler hak kazandı? Çatalca ilçesi için isim listesi yayımlandı mı? İşte toki.gov.tr linki ile TOKİ Çatalca ilçesi kura çekimine hak kazananlar ve konut başvurusu reddedilenler isim listesi...

14.03.2023 11:45 - Son Güncelleme: 14.03.2023 11:47
TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1

TOKİ İstanbul Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler belli oldu. 2023 İlk Evim TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı. Bakan Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nasıl öğrenilir? İşte toki.gov.tr linki ile TOKİ Çatalca kuraya hak kazananlar listesi sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 2+1, 3+1 daireler için başvuru yapanlar dikkat! İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1

TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ!

Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinde TOKİ İstanbul Çatalca ilçesinde inşa edilece konutlar için kura başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayımlandı.

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1

Aynı zamanda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Tuzla, Silivri, Çatalca ilçelerinde de başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isimleri açıklandı.

👉TOKİ ANADOLU YAKASI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

TOKİ ANADOLU YAKASI BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1

👉TOKİ AVRUPA YAKASI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

TOKİ AVRUPA YAKASI BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

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