TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1...

TOKİ İstanbul Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler belli oldu. 2023 İlk Evim TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı. Bakan Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nasıl öğrenilir? İşte toki.gov.tr linki ile TOKİ Çatalca kuraya hak kazananlar listesi sorgulama ekranı...