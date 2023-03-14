TOKİ ÇATALCA KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ! toki.gov.tr TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu! 2+1, 3+1...
TOKİ Çatalca kura çekilişine hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler listesi yayınlandı mı merak ediliyor. İstanbul'da inşa edilecek TOKİ konutları için kura tarihleri belli oldu. Başvuruları önceden alınan konutlar için kura çekilecek. Peki kuraya kimler hak kazandı? Çatalca ilçesi için isim listesi yayımlandı mı? İşte toki.gov.tr linki ile TOKİ Çatalca ilçesi kura çekimine hak kazananlar ve konut başvurusu reddedilenler isim listesi...
TOKİ İstanbul Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenler belli oldu. 2023 İlk Evim TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı. Bakan Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki TOKİ Çatalca konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nasıl öğrenilir? İşte toki.gov.tr linki ile TOKİ Çatalca kuraya hak kazananlar listesi sorgulama ekranı...
TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ!
Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinde TOKİ İstanbul Çatalca ilçesinde inşa edilece konutlar için kura başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayımlandı.
ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı zamanda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Tuzla, Silivri, Çatalca ilçelerinde de başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isimleri açıklandı.
👉TOKİ ANADOLU YAKASI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
TOKİ ANADOLU YAKASI BAŞVURUSU REDDEDİLENLER