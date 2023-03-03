TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? İlk evim arsa kura başvuru sonuçları açıklandı mı? TOKİ arsa kura sorgulama ekranı ve LİSTESİ 2023!

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır soruları son günlerde vatandaşlar tarafından gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Projeye başvurular 10 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçları ise e-Devlet TOKİ sayfasından görütülenebiliyor. İşte TOKİ arsa kura sorgulama ekranı ve diğer detaylar...