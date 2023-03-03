TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? İlk evim arsa kura başvuru sonuçları açıklandı mı? TOKİ arsa kura sorgulama ekranı ve LİSTESİ 2023!
TOKİ İlk evim arsa projesine başvuru yapanlar internet arama motorlarında 'TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İlk evim arsa kura başvuru sonuçları açıklandı mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ arsa kura sorgulama ekranı ve LİSTESİ 2023!
TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır soruları son günlerde vatandaşlar tarafından gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Projeye başvurular 10 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sonuçları ise e-Devlet TOKİ sayfasından görütülenebiliyor. İşte TOKİ arsa kura sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.
İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''
TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir.