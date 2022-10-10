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Haberler Ekonomi TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin 2. ayağı olan arsa ve iş yeri satışları bugün başlıyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. 'İlk Evim Arsa' başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya başlanacak. Peki, TOKİ Arsa ve iş yeri başvuruları hangi illerde ve ilçelerde? Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapılacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar? İşte tüm detaylar!

takvim.com.tr
10.10.2022 09:19 - Son Güncelleme: 10.10.2022 09:34
TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapılacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

TOKİ arsa ve iş yeri için aramalar büyük bir hız kazandı. 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor. Peki, Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapılacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

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TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapılacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular bugün başlıyor.

TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapılacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapılacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ayrıntılarının Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını açıkladı.

TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapılacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

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