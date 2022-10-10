TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?

HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.