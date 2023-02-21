TOKİ arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa kuraya hak kazananlar: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bitlis...

TOKİ ARSA KURASINA HAK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa başvuruları, 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında kabul edilmişti. Kura çekiliş tarihleri merakla beklenirken TOKİ tarafından arsa başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi yayımlandı. İşte TOKİ arsa müstakil ve müşterek başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…