TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Antalya 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! Merkez, Alanya, Manavgat, Serik...

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya'nın Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraya çevrildi. İşte Antalya 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı!