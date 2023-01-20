TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Antalya 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı! Merkez, Alanya, Manavgat, Serik...
TOKİ Antalya kura çekimi 18-20-21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvuru yapan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Bugün 1200 konut için Alanya, Manavgat ve Serik kuraları çekiliyor. İlde toplam 7 bin 150 konut inşa edilecek. Peki TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2+1 3+1 isim listesi: Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli...
20.01.2023 10:55 - Son Güncelleme: 20.01.2023 10:55
TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya'nın Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi gerçekleştirilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraya çevrildi. İşte Antalya 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı!
TOKİ Antalya kura çekimi 20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Aşağıdaki linkten kura sonuç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE
Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.