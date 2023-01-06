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Haberler Ekonomi TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık...

TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık...

TOKİ Ankara kura çekilişleri kaldığı yerden devam ediyor. 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri ile toplamda 18 bin 450 konut yapılacak. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Sincan Yenipeçenek'te 4.800 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Sincan kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!

takvim.com.tr
06.01.2023 09:18 - Son Güncelleme: 06.01.2023 09:18
TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık...

Bugün yapılan kurada Sincan Yenipeçenek Mahallesi için 4.800 konutun hak sahibi belli olacak. Peki Ankara 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Ankara Sincan Yenipeçenek 4.800 konut kura İSİM LİSTESİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI VE SONUÇLAR

Ankara TOKİ Sincan sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 6 Ocak 2023 Cuma günü olarak duyuruldu. Sincan'da Yenipeçenek ve Sarayçık Mahallesi olmak üzere toplamda 6.426 konut inşa edilecek.

SİNCAN YENİPEÇENEK CANLI SONUÇLAR

TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık...

TOKİ ANKARA İLÇE İLÇE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
2 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Kahramankazan: 800 konut

Polatlı: 700 konut

Kızılcahamam: 63 konut

3 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

Ayaş 4. Etap: 300 konut

Şereflikoçhisar: 311 konut

Çamlıdere 2. Etap: 100 konut

Bala 3. Etap: 160 konut

Beypazarı: 150 konut

Evren: 150 konut

Nallıhan Çayırhan: 100 konut

TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık...

4-5 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER
Etimesgut Ballıkuyumcu: 3800 konut

6-8 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Yenipeçenek: 4800 konut

9 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Sincan Saraycık: 1626 konut

10 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Gölbaşı Gerder: 1545 konut

11 - 12 OCAK TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Mamak: 3645 konut

TOKİ Ankara KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Sincan 6.426 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Yenipeçenek, Saraycık...

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ankara TOKİ kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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