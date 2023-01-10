TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Adana TOKİ 6 bin 356 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan... 2+1, 3+1 CANLI YAYIN

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN İZLEME EKRANI!Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri bugün Adana ili ile devam ediyor. Peki Adana TOKİ 6 bin 356 konut kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Adana kura canlı nasıl izlenir? İşte TOKİ Adana Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli ilçe ilçe kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...