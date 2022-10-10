TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! 192 bin TL’ye 150 m2 konut imarlı arsa: %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ dar gelirli vatandaşı ev sahibi ve arsa sahibi yapmaya devam ediyor. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı. Vatandaşlar 937 TL taksitle ve 10 yıl vadeyle arsa sahibi olabilecek. İşte TOKİ arsa ve iş yeri kampanyası için merak edilen detaylar haberimizde!