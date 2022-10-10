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Haberler Ekonomi TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! 192 bin TL'ye 150 m2 konut imarlı arsa: %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! 192 bin TL'ye 150 m2 konut imarlı arsa: %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ kampanyaları milyonlarca vatandaşın ev, iş yeri ve arsa sahibi olmasına vesile oluyor. Son olarak TOKİ tarafından bugün arsa ve iş yeri kampanyası start aldı. 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular yapılıyor. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor. Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Ayrıca 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. İşte TOKİ arsa ve iş yeri kampanyasına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
10.10.2022 13:58 - Son Güncelleme: 10.10.2022 13:58
TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! 192 bin TL’ye 150 m2 konut imarlı arsa: %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ dar gelirli vatandaşı ev sahibi ve arsa sahibi yapmaya devam ediyor. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı. Vatandaşlar 937 TL taksitle ve 10 yıl vadeyle arsa sahibi olabilecek. İşte TOKİ arsa ve iş yeri kampanyası için merak edilen detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! 192 bin TL’ye 150 m2 konut imarlı arsa: %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı.

TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! 192 bin TL’ye 150 m2 konut imarlı arsa: %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek.

TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! 192 bin TL’ye 150 m2 konut imarlı arsa: %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, E-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden olacak.

TOKİ 937 TL taksitle ev sahibi olun! 192 bin TL’ye 150 m2 konut imarlı arsa: %10 peşinat + %30 indirim + 10 YIL VADE! İstanbul, Ankara, İzmir...

Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankası'ndan başvuruda bulunabilecek.

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