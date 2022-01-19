TOKİ 8 Şubat’a kadar kampanyaları sıraladı! Ucuz fiyatlı ev sahibi olmak isteyen emekli ve asgari ücretliye müjde geldi! İşte başvuru koşulları

TOKİ 8 Şubat'a kadar kampanyaları sıraladı! Ucuz fiyatlı ev sahibi olmak isteyen emekli ve asgari ücretliye müjde geldi. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından son olarak İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1 tipinde 138 konut satışı için başvurular 10 Ocak itibariyle başladı ve cuma günü sona erecek. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da da arsa satışları 8 Şubat'a kadar sürecek.