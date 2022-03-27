🏡TOKİ - BAKANLIK 28 İLDE 472 KONUT ARSA satışa çıkarıyor! Ankara, İstanbul, Bursa da aralarında! 2+1 3+1 dairelerde %25 peşinat, 24 ay vade fırsatı! 24 bin TL'ye arsa...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklama geldi! Uygun fiyatlara ev veya arsa almak isteyenler 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor. Açık arttırma yöntemiyle yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da gerçekleşecek. Online açık arttırmaya katılım için başvurular 4 Nisan saat 10.30 itibarı sona erecek. İşte kampanyaya dair merak edilenler!