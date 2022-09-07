TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...
TMO market tarafından paylaşılan indirimli ürünler büyük ilgi gördü. Aylık ve haftalık alışverişe çıkacak olanlar hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. Peki, TMO indirimli ürünler neler? TMO 7 Eylül indirimli ürünler neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
07.09.2022 18:04 - Son Güncelleme: 07.09.2022 18:04
TMO market indirimli ürünler listesi merakla takip ediliyor. 7 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak indirimleri ve fiyat listesini sizler için derledik. İşte TMO market indirimli ürünler....