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Haberler Ekonomi TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

TMO market tarafından paylaşılan indirimli ürünler büyük ilgi gördü. Aylık ve haftalık alışverişe çıkacak olanlar hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. Peki, TMO indirimli ürünler neler? TMO 7 Eylül indirimli ürünler neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
07.09.2022 18:04 - Son Güncelleme: 07.09.2022 18:04
TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

TMO market indirimli ürünler listesi merakla takip ediliyor. 7 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak indirimleri ve fiyat listesini sizler için derledik. İşte TMO market indirimli ürünler....

GALERİ DEVAM EDİYOR
TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

Kuru Fasulye Büyük Boy 1 Kg: 16.75 Türk lirası
Kuru Fasulye Küçük Boy 1 Kg: 15.75 Türk lirası
Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr: 30.00 Türk lirası

TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr: 50.00 Türk lirası
Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 47.00 Türk lirası
Fındık Krokan Paketli 500 Gr: 41.00 Türk lirası

TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

Fındık Ezmesi 320 Gr: 28.00 Türk lirası
Rafine Fındık Yağı 4 Lt: 220.00 Türk lirası
Sütlü Fındık Kreması 400 Gr: 28.00 Türk lirası

TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr: 25.00 Türk lirası
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr: 15.00 Türk lirası
Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg: 71.25 Türk lirası

TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt: 135.00 Türk lirası
Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 83.75 Türk lirası
Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg: 63.75 Türk lirası

TMO ayçiçek yağı, nohut, fındık, fasulye fiyatlarını açıkladı! Sepetler dolacak yüzler gülecek! 7 Eylül İNDİRİMLİ ürünler listesi...

Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg: 66.25 Türk lirası
Nohut İri tane 2 Kg: 25.50 Türk lirası
Nohut Çok İri tane 2 Kg: 28.00 Türk lirası
Kırmızı Mercimek 1 Kg: 17.50 Türk lirası

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