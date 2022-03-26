TL birikiminizi bitmeyen hoş geldin faizi ile katlayın! Bankada 10.000 TL’niz varsa yaşadınız! İşte 32 günlük en yüksek faiz veren banka

Vadesi Bozulmayan Mevduat Hesabı!

Günlük para çekme ve yatırma prosedürlerinde vadesi bozulmadan kişilerin dilediği gibi prosedür yapmasına da imkân gerçekleştiren Alternatif Bank VOV Hesap, ilk 90 gün süresince devam edecek avantajlı hoş geldin faizine ek olarak bedava EFT ve havale fırsatını da sunmaktadır.