TKK sıvı yağ, çay, toz şeker, bulgur...Neler var neler! Tarım Kredi 7-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif Marketlerinde indirim haftası başladı!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 7-14 Mart tarihleri arasında geçerli dev indirim başladı. Peki bu hafta Tarım Kredi'de neler var, hangi ürünler indirimde? TKK sıvı yağ, çay, toz şeker, bulgur, tavuk, fasulye, pirinç fiyatı ne kadar, kaç TL? Kooperatif marketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünden başlayan ve 14 Mart'a kadar devam edecek olan kampanya çerçevesinde, TK Filiz çay 3 kg 199.90 TL'ye, Avşar doğal maden suyu 6'lı paket fiyatı 17.90 TL'ye, İkili alım alım fiyatı 32.90 TL'ye düştü. İşte tüm liste.