Ticaret Bakanlığı araç satışı! Gümrükte el konulan arabalar yarı fiyatına satılıyor! Otomobiller 50-70 bin lira arasında değişiyor

Türkiye'nin değişik noktalarında yer alan birimlerde tespit edilen vasıtaları alabilmek isteyenler amacıyla Ticaret Bakanlığı internet üzerinden ihale düzenler. İhale ilanlarında Ticaret Bakanlığı aracın olduğu ili, ilçeyi ve otoparkı bildirir. Vatandaşlar mesai saatleri içinde aracın olduğu otoparka giderek aracı istedikleri gibi inceleyebilirler.