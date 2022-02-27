Tereyağ 1000 gram 92,90 TL’ye satılacak! BİM aktüel 1 Mart kataloğunda yok yok! Yoğurt, süt, salça, havlu kağıt fiyatları…

BİM aktüel 1 Mart kataloğu yayınlanır yayınlanmaz tüm illerden vatandaşlar bu Salı hangi ürünlerin ne kadar fiyattan satılacağını araştırma başladı. Farklı kategoriden birçok ürün bütçeye uygun fiyatlarla her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunuluyor. BİM aktüel 1 Mart kataloğunda yoğurt, süt, salça, havlu kağıt fiyatları ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Tereyağ 1000 gram 92,90 TL'ye satılacak ve şimdiden alacaklarının listesini yapmak isteyenler için güncel BİM aktüel ürünlerini haberimizde paylaştık.