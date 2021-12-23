Teneke Ayçiçek yağı fiyatı 70 TL altına düştü! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ... Dolar düştü her şey indirime giriyor

Doların 18.25 TL seviyesinden 11 TL seviyelerine kadar düşmesiyle beraber vatandaşlar bir süredir zamlı satılan gıda fiyatlarının düşüp düşmediğini araştırmaya koyuldu. Özellikle ayçiçek yağına büyük zam yapılmıştı. Dolar ve altındaki sert düşüş sonrası marketlerin katalogları inceleniyor. Bazı marketlerin online alışveriş sitelerinde en ucuz teneke ayçiçek yağı 70 TL olarak göze çarpıyor. Peki market ürünlerinde fiyat düşüşü olacak mı? İşte güncel yağ fiyatları ve sektör temsilcilerinin konu ile ilgili görüşleri...