Teneke Ayçiçek yağı fiyatı 70 TL altına düştü! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ... Dolar düştü her şey indirime giriyor
Dolar kurundaki hareketlilik sonrası güncel gıda fiyatları merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda dövizdeki her kuruş artış jet hızıyla etiketlere yansımıştı. Hal böyle olunca döviz düşünce de market fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu. Son zamanlarda en çok zam ayçiçek yağına gelmişti. Dolar ve altının düşmesinden sonra alışverişe çıkacak olan milyonlarca kişi teneke olarak satılan yağların yeni fiyatlarını araştırıyor. Kurdaki büyük düşüş otomobil ve akaryakıt fiyatlarını etkiledi peki ama market ürünlerini etkiledi mi?
Doların 18.25 TL seviyesinden 11 TL seviyelerine kadar düşmesiyle beraber vatandaşlar bir süredir zamlı satılan gıda fiyatlarının düşüp düşmediğini araştırmaya koyuldu. Özellikle ayçiçek yağına büyük zam yapılmıştı. Dolar ve altındaki sert düşüş sonrası marketlerin katalogları inceleniyor. Bazı marketlerin online alışveriş sitelerinde en ucuz teneke ayçiçek yağı 70 TL olarak göze çarpıyor. Peki market ürünlerinde fiyat düşüşü olacak mı? İşte güncel yağ fiyatları ve sektör temsilcilerinin konu ile ilgili görüşleri...
Marketlerin dövizde yaşanan düşüşü bir an önce etiketlere yansıtması bekleniyor. Marketlerin gerekeni yapmaması halinde denetleme kurumları devreye girmeli. İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna işaret eden zincir market işletmecisi Serkan Koyuncu, "Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez." ifadelerini kullandı.
5 LT TENEKE AYÇİÇEK YAĞI
İnternet üzerinden online satış yapan marketlerin bazılarında 5 LT teneke ayçiçek yağının fiyatı şöyle;
Migros 5 lt Ayçiçek Yağı teneke fiyatı: 70,95 TL