Temmuz'da müjdeler gırla! Asgari ücretliye 6.116 TL, SSK, Bağkur'luya 4.222 TL, memura 9 bin 177 TL MAAŞ! 6 aylık enflasyon üstü artışla zam tablosu!
Bu sene Temmuz ayı müjde ayı olacak. Hem emekli memura hem de asgari ücretliye ve diğer sosyal destek ödemelerine zam gündemde. Emekli memur zammı TÜFE tahminine göre % 40.25 beklenirken; ek iyileştirme için de Ocak formülü gündemde. Bu artış sosyal desteklere de yansıyacak. Tüm kesimin gelirleri artacak. Memur maaşlarındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. İşte Temmuz müjdeleri hakkında tüm detaylar haberimizde...
25.06.2022 12:07 - Son Güncelleme: 25.06.2022 12:07
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor. Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yılda iki kere toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor. Peki, emekli, memur zammı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!