Temmuz’da müjdeler gırla! Asgari ücretliye 6.116 TL, SSK, Bağkur’luya 4.222 TL, memura 9 bin 177 TL MAAŞ! 6 aylık enflasyon üstü artışla zam tablosu!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor. Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yılda iki kere toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor. Peki, emekli, memur zammı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!