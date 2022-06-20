Temmuz’da müjdeler bol keseden! EYT’liye emeklilik, sözleşmeliye kadro, asgari ücrete 5.940 TL zam! Meslek meslek emekli memur çalışan zam tablosu!

Temmuz'da müjdeler peş peşe gelecek. Emekli, memur, asgari ücretli, sözleşmeliye kadro, EYT meselesi masaya yatırıcalak. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuşurken, ikramiyeler de yatacak. Öte yandan sözleşmelilere kadro ve EYT meselesi masaya gelecek. En çok merak edilen konu ise asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusu. Bunun cevabı da Temmuz ayında belli olacak gibi gözüküyor. Peki, Temmuz'da kim ne kadar alacak? İşte kazanç takvimi haberimizde!