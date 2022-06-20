Temmuz'da müjdeler bol keseden! EYT'liye emeklilik, sözleşmeliye kadro, asgari ücrete 5.940 TL zam! Meslek meslek emekli memur çalışan zam tablosu!
Temmuz ayı milyonlar için büyük bir önem arz ediyor. Kısa bir zamaqn sonra milyonların maaşları değişirken sosyal kesimlerle ilgili çalışmalar da hızlanacak ve yeni yasalar çıkacak. Asgari ücrete zam, EYT meselesi ve sözleşmeliye kadro meseleleri de masaya gelecek. Milyonlarca emekli ve memurun zam oranları netlik kazanacak. Temmuz ayına sadece sayılı günler kaldı. İşte Temmuz kazanç takvimi haberimizde...
Temmuz'da müjdeler peş peşe gelecek. Emekli, memur, asgari ücretli, sözleşmeliye kadro, EYT meselesi masaya yatırıcalak. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuşurken, ikramiyeler de yatacak. Öte yandan sözleşmelilere kadro ve EYT meselesi masaya gelecek. En çok merak edilen konu ise asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusu. Bunun cevabı da Temmuz ayında belli olacak gibi gözüküyor. Peki, Temmuz'da kim ne kadar alacak? İşte kazanç takvimi haberimizde!
Temmuz'da milyonların maaşları değişirken sosyal kesimlerle ilgili çalışmalarda hızlanacak ve yeni yasalar çıkacak. İşte Temmuz ayında tamamlanacak ya da başlayacak çalışmalar...
Temmuz ayı milyonlarca emekli ve memurun zam ayı olurken bu yıl sosyal kesimlerle ilgili çalışmalarda bu ayda netleşecek.