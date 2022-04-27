Temmuzda emekliye en az 4000 TL zam! Kritik tarih: 1 MAYIS! 800 bin kişinin TABAN maaşı netleşiyor! Emekli aylığı 2500, 3000, 3500 TL olanlar...

Emekli maaşları için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli ile kamu çalışanlarının Temmuz ayında alacağı yılın ikinci zammıyla ilgili oranlar netleşiyor. İlk üç aylık enflasyondan sonra 6 aylık oran da hesaplandı. Son olarak Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." dedi. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte merak edilen hesaplama...