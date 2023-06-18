Temmuz’da %18.49 zamla net tablo hesaplandı! SSK, Bağkur emekliye 12.085 TL kök maaş, Memura 22.000 + 8 bin 221 TL Refah Payı! 11.800, 12.000 TL alanlar...

Temmuz zammı için ipucu Merkez Bankası anketiyle geldi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Haziran ayı enflasyonu Temmuz ayının ilk haftası içerisinde yer alan 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Temmuz ayı enflasyon farkı zammı olarak maaşlara yansıtılacak. Peki, kim, ne kadar zam alacak? İşte SSK, BAĞKUR, Memur için yeni maaş tablosu!