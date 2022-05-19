Temmuz zammıyla birlikte 5 bin 475 TL üstü maaş! İŞKUR ile 1.488 güvenlik görevlisi alınacak! Erkeklerde askerlik şartı! Başvurular...

İŞKUR ile 1.488 güvenlik görevlisi alınacak. Erkeklerde askerlik yapmış olma şartı aranıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs ayı için harekete geçti. Güvenlik Görevlisi alım ilanlarına yenileri eklendi. Farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere kadın ve erkek adaylardan toplamda 1.488 kişi alınacak. İş arayanlara ilaç gibi gelecek. Temmuz zammıyla birlikte 5 bin 475 TL üstü maaş bekleniyor. Silahlı ve silahsız personeller alınacak. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...