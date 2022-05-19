Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...
Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 51'lik zam sonrası Temmuz'da ikinci bir zam gündeme geldi. Bir süredir konuşulan ara zam hakkında vatandaşlar yeni gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından AK Parti Sözcüsü Çelik'ten de konuya ilişkin kritik açıklama geldi. Bu kapsamda 'Asgari ücrete zam var mı, gelecek mi? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar artacak, yüzde kaç?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emekli taban aylıklarının 3.500-4.000 lira seviyesine çekilmesi beklenirken, asgari ücretin 5 bin 500 TL olacağı konuşuluyor. İşte son dakika gelişmenin detayları...
Ara zam var mı? Emekliye, asgari ücretliye Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı. Enflasyon hesabı yapıldı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor. Bekar, evli, çocuklu yaşadı! Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Temmuz ayı asgari ücret zammı için "AK Parti açısından vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı" dedi. İşte 2. zamla ilgili flaş gelişmeler...
SON DAKİKA! ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.
Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.