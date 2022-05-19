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Haberler Ekonomi Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 51'lik zam sonrası Temmuz'da ikinci bir zam gündeme geldi. Bir süredir konuşulan ara zam hakkında vatandaşlar yeni gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından AK Parti Sözcüsü Çelik'ten de konuya ilişkin kritik açıklama geldi. Bu kapsamda 'Asgari ücrete zam var mı, gelecek mi? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar artacak, yüzde kaç?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emekli taban aylıklarının 3.500-4.000 lira seviyesine çekilmesi beklenirken, asgari ücretin 5 bin 500 TL olacağı konuşuluyor. İşte son dakika gelişmenin detayları...

19.05.2022 22:41 - Son Güncelleme: 19.05.2022 22:41
Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

Ara zam var mı? Emekliye, asgari ücretliye Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı. Enflasyon hesabı yapıldı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor. Bekar, evli, çocuklu yaşadı! Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Temmuz ayı asgari ücret zammı için "AK Parti açısından vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı" dedi. İşte 2. zamla ilgili flaş gelişmeler...

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Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

Çalışan milyonlarca kişide artan enflasyon birlikte ek zam beklentisi oluştu. Konu hakkında hükümetten peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere asgari ücrete yılbaşında yüzde 51 zam yapıldı.

Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

Bu doğrultuda asgari ücret 2022 yılında 4. 253 TL oldu. Şimdilerde de ikinci zam gündemde sıcak konular arasında yer alıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in son açıklaması da ikinci zamma yeşil ışık yakıldığını netleştirdi.

Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

SON DAKİKA! ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

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