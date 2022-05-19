Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

Ara zam var mı? Emekliye, asgari ücretliye Temmuz'da ne kadar zam yapılacak? Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı. Enflasyon hesabı yapıldı! Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor. Bekar, evli, çocuklu yaşadı! Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Temmuz ayı asgari ücret zammı için "AK Parti açısından vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı" dedi. İşte 2. zamla ilgili flaş gelişmeler...