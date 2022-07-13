Temmuz zammı sonrası yeni ÖDEME TABLOSU! Kalem kalem hesaplandı! 3.336,03 liraya çıktı! İşte eski ve yeni ZAMLI maaşlar...

Temmuz ayı milyonlarca kişiye kazanç kapısı oldu. Çalışanlar, emekliler, işsizler, okuyanlar, engeli olanlar, yaşlılar tüm herkesi ilgilendiriyor. Zamlar belli oldu. Peki kim ne kadar, kaç TL alacak? 65 yaş aylığı eski maaşı 1084,54 iken zamla 1536,70 oldu. Çoklu Doğum Yardımı 1.833,45 liraya, Barınma Desteği 1.417,80 liradan 1.833,45 liraya çıktı. Ayrıca SED ödemeleri de arttı. Okul öncesi için ödeme 1.584,61, ilköğretimde okuyan çocuk için 2.376,92, ortaöğretimde okuyan çocuk için 2.535,38, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 2.852,31 liraya yükseldi. İşte Temmuz zammı sonrası yeni ÖDEME TABLOSU!