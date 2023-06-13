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Haberler Ekonomi Temmuz 2023'te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye (SSK, Bağkur) 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...

Temmuz 2023'te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye (SSK, Bağkur) 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...

Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırmalara başladı. Bu kapsamda memur ve emekli maaşları zammı için AK Partili milletvekilleri 6 maddelik düzenleme teklifi yapacak. 5 aylık enflasyon farkıyla da yeni hesaplamalar düzenlendi. Geriye yalnızca tek veri kaldı. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni hesaplama haberimizde...

takvim.com.tr
13.06.2023 21:00 - Son Güncelleme: 13.06.2023 21:00
Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...

Memur ve emeklilerin Temmuz 2023 maaş zammı için kritik açıklama geldi. Yayınlanan beklenti anketine göre Temmuz'da memur ile emeklilerin alması beklenen zam oranına yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı şekillenirken, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte detaylı maaş tablosu...

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Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...

AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.

Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...

14- 28 Mayıs seçimlerinin sonrasında toplanan 28'inci Dönem meclisinde önce milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi.

Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...

Peki memur maaşı ve emekli aylığı zammı ne zaman netleşecek ve ne zaman maaşlar hesaba yatırılacak? İşte temmuz zammına ilişkin ayrıntılar...

Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...

KOMİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Kurban Bayramına kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek.

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