Temmuz 2023'te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye (SSK, Bağkur) 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...
Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırmalara başladı. Bu kapsamda memur ve emekli maaşları zammı için AK Partili milletvekilleri 6 maddelik düzenleme teklifi yapacak. 5 aylık enflasyon farkıyla da yeni hesaplamalar düzenlendi. Geriye yalnızca tek veri kaldı. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni hesaplama haberimizde...
Memur ve emeklilerin Temmuz 2023 maaş zammı için kritik açıklama geldi. Yayınlanan beklenti anketine göre Temmuz'da memur ile emeklilerin alması beklenen zam oranına yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı şekillenirken, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte detaylı maaş tablosu...
AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.
Peki memur maaşı ve emekli aylığı zammı ne zaman netleşecek ve ne zaman maaşlar hesaba yatırılacak? İşte temmuz zammına ilişkin ayrıntılar...