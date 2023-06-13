Temmuz 2023'te %15.26 ek zamla yeni tablo geldi! Emekliye (SSK, Bağkur) 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Seyyanen zam, refah payı, intibak zammı...

Memur ve emeklilerin Temmuz 2023 maaş zammı için kritik açıklama geldi. Yayınlanan beklenti anketine göre Temmuz'da memur ile emeklilerin alması beklenen zam oranına yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine göre Temmuz zammı şekillenirken, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte detaylı maaş tablosu...