Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Temmuz 2022: Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR! 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi?

Temmuz 2022: Emekli, Memur ZAMLI MAAŞLAR! 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi?

Milyonlarca emeklinin ve memurun beklediği gün gelip çattı. Yaklaşık 18 milyon emekli memuru yakından ilgilendiren zam tutarları bugün belli oldu. Bu kapsamda özellikle günün ilk saatleriyle birlikte gözler enflasyon verilerine çevrilmişti. Peki, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!

takvim.com.tr
04.07.2022 14:36 - Son Güncelleme: 04.07.2022 14:36
Temmuz 2022: 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, 4C, Memur ZAMLI MAAŞLAR: 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi?

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur, memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı bugün netlik kazanıyor. Bu kapsamda özellikle son saatlerle birlikte memur emekli maaş zam tutarlarıyla ilgili araştırmalar artışa geçti. Gözler ise geçtiğimiz ayın (Haziran) enflasyon rakamlarına çevrildi. Öte yandan maaşlara ne kadar zam yapılacağı da merak konusu oldu. Peki,4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte merak edilen maaş tablosu haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Temmuz 2022: 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, 4C, Memur ZAMLI MAAŞLAR: 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi?

Asgari ücret arttı, sıra memurlara ve emeklilere geldi. Zam oranları bugün belli oluyor.

Temmuz 2022: 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, 4C, Memur ZAMLI MAAŞLAR: 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi?

SON DAKİKA EMEKLİ MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

SSK BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı 42.35 oldu. Memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu!

En düşük emekli memur maaşı 6 bin TL

En düşük memur maaşı 9 bin TL oldu!

Temmuz 2022: 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, 4C, Memur ZAMLI MAAŞLAR: 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi?

SSK 2000 SONRASI 3500 TL
SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL
BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL
EVDE BAKIM 3340 TL
ENGELLİ MAAŞ 1842 TL

Temmuz 2022: 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, 4C, Memur ZAMLI MAAŞLAR: 3.000, 4.000, 4.200, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 TL emekli memur maaşı alana kaç TL zam geldi?

EMEKLİYE EN AZ 3.500 TL
Temmuz zammı yüzde 40.75 çıkarsa en düşük aylık esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak.

SON DAKİKA