Telefondan mesaj atarak paranızı alın! Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! 18 milyon SSK, Bağkur'lunun yüzünde çiçekler açacak!

Maaş alan SSK Bağ-Kurlu emekliye müthiş fırsat! Hesaplara en az 5.000 TL yatırılacak. Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 7.500 liraya kadar yükseldi. 5.000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazananlar; yakınlarının emekli maaşını taşımasına aracılık ederek her bir yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi oluyor. İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar!