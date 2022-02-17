Teklifler onarıldı! Merkez’in kararı sonrası 17 Şubat 2022 güncel banka kredi faiz oranları: İlk ipucu geldi! Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING...

Bankaların güncel faiz oranları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı gündemde yer edinirken gözler bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarına çevrildi. Elinde peşinatı olmayan ancak ev, araba alacaklar bankaların sunduğu konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizlerde indirim olup olmadığı kafalarda soru işareti edindi. İşte 2022 Şubat ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankaların kredi faiz oranları güncel listesi!