Teklifler onarıldı! Merkez'in kararı sonrası 17 Şubat 2022 güncel banka kredi faiz oranları: İlk ipucu geldi! Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının gündemde olmasıyla birlikte bankaların güncel taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ev, arada veya nakit gereksinimi için kredi başvurusunda olacaklar bankalardan gelecek açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Merkez Bankası faiz kararının arkasından konut ve taşıt kredilerinde indirim olup olmayacağı merak edildi. Kamu ve özel bankalardan kredi çekecek kişiler hesaplı teklifleri değerlendirerek bankalardan kredi almak istiyor. Binlerce kişi ev, araba veya borçlarını kapatmak için alacağı krediler için son dakika oranları öğrenerek duruma göre hareket edecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi? 17 şubat 2022 konut kredisi faizleri indi mi? İşte 2022 Şubat ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankaların kredi faiz oranları güncel listesi!
Bankaların güncel faiz oranları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı gündemde yer edinirken gözler bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarına çevrildi. Elinde peşinatı olmayan ancak ev, araba alacaklar bankaların sunduğu konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizlerde indirim olup olmadığı kafalarda soru işareti edindi. İşte 2022 Şubat ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankaların kredi faiz oranları güncel listesi!
OCAK AYI FAİZ KARARI SABİT BIRAKILMIŞTI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan toplantının sonunda yılın ilk faiz kararı açıkladı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizini) sabit tuttuğunu bildirdi.