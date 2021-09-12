Tek tek tespit ediliyor! Hemen kontrol edin! SGK resmen duyurdu! Eğer bu harfler varsa...
Tek tek açıklanıyor. SGK resmen açıklama yaptı. Emeklilik amacıyla prim günü yetmeyenler dikkat: Dolandırıcılar vatandaşı düzmece işyerleri üzerinden 'sigortalı göstermek' vaadiyle para topluyor. Bu hileli sigortalılık SGK doğrultusundan belirleme edildiğinde, primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor. Vatandaşlardan 'sigortalı göstermek' vaadiyle para alan dolandırıcılar ile ilgili, düzmece işyerleri belirleme edildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. Haklarında lüzumlu işlemler başlatılan dolandırıcılar hukuki proses neticesinde cezalandırılıyorlar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adeta harekete geçti. Vatandaşların fazlası haberdar değil. e-Devlet üzerinden anında denetim edin. Tek tek belirleme ediliyor. Para iadesi isteniyor. Genellikle yakın bir tarihte emekli olacak kişileri çok yakından ilgilendiriyor. .
Yaş şartını sağlamış olmasına karşın prim gün adedi yeterli olmayanlar emekli olamıyor. İşte bu halde ne yazık ki, 'bir yerde sigortalı gösterilmek' denilen hile döneme giriyor. Dolandırıcılar da tam bu noktada döneme girerek vatandaşı düzmece işyerleri üzerinden 'sigortalı göstererek' dolandırıyorlar.
Sahte işyeri, aslında var olmayan, hiçbir ticari ve mesleki etkinliği olmadığı ve somut bir zenginliği bulunmadığı halde, düzmece sigortalılık bildirimi gerçekleştirmek suretiyle, fazlası kez aslında var olmayan adresler beyan edilerek yalnızca düzmece sigortalı duyurmak suretiyle işyeri dosyası tescil edilen yerler.
İŞLEM BAŞLATILIYOR
Vatandaşlardan 'sigortalı göstermek' vaadiyle para alan dolandırıcılar ile ilgili, düzmece işyerleri belirleme edildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. Haklarında lüzumlu işlemler başlatılan dolandırıcılar hukuki proses neticesinde cezalandırılıyorlar.