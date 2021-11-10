Tek tek hesaplandı! Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Asgari ücrete 1.000 TL zam ve 4.000 TL...
Son zamanlarda gündemi meşgul eden asgari ücrete zam haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete 1.000 TL zam ve 4.000 TL ile alakalı flaş açıklama! Asgari ücret ile alakalı son sayılar meydana çıktı! İşte net ve brüt olarak asgari ücretle alakalı bütün tahminler... Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari ücret teşhis komisyonu gelecek ay toplanıyor. Masada dört değişik senaryo var. Asgari ücrette bin liraya varan bir yükselişin yapılması bekleniyor. Net asgari ücretin 4 bin lira olacağını varsaydığımızda, artış seviyesi 2021'e göre yüzde 42'ye denk gelir. Net 4 bin liranın brütü 5 bin 64 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 5 bin 950 lira olarak hesaplanır.
Asgari ücret zammı ile alakalı flaş açıklama! Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak olan zam seviyesini merak ediyordu. Asgari ücrete kaç para olacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar doğrultusundan en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Asgari ücrete yapılması ön görülen 5 ayrı zam seviyesi belli oldu. Buna göre net asgari ücretin 4 bin lira olacağını varsaydığımızda, artış seviyesi 2021'e göre yüzde 42'ye denk gelir. Net 4 bin liranın brütü 5 bin 64 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 5 bin 950 lira olarak hesaplanır. İşte asgari ücret zammı ile alakalı bütün olasılıklar...
TUİK Rakamlarında mı bir artış olacak, gerçek enflasyona göre mi bir artış olacak, her sene yapıldığı gibi ortalama bir rakamda mı artış olacak yoksa sayın Çalışma Bakanının da açıkladığı gibi işçileri sevindirecek bir ücret mi olacak gelecek ay netleşecek. Peki işçileri sevindirecek diye konuşulan rakam nedir? Tamı tamına asgari ücrete bin lira zam yapılması konuşulmaktadır. Mevcut asgari ücrete %35 oranında zam yapılarak 3 Bin 800 Lira bandına çekilmesi hükümet doğrultusundan ciddi ciddi düşünülüyor. Peki enflasyon ve çoğalan döviz kuru karşısında asgari ücret sene başından bu yana ne oldu?
"ASGARİ ÜCRET MESELESİ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK"
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRET İÇİN BU AYRINTIYA DİKKAT ÇEKTİ
Bakan Bilgin, asgari ücret seviyesinin temel etkisinin özel sektördeki ücret civarını etkilediğini belirtti. Bilgin, asgari ücret örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren temel neden olduğunun altını çizerek, "Bu asgari asgari ücret dönemde örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi tarafında çalışacağız" dedi.
ASGARİ ÜCRET 2022'DE ARALIK AYI BELİRLEYİCİ OLACAK
Her yılsonuna doğru Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi-işveren ve kamu temsilcileriyle farklı günlerde toplanarak işçilerin alacağı en az ücret amacıyla görüşmelerde bulunuyor. Özellik asgari ücret konusu ile ilgili Aralık ayı süresince çalışmaların sürat kazanması bekleniyor.