Tek tek hesaplandı! Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Asgari ücrete 1.000 TL zam ve 4.000 TL...

TUİK Rakamlarında mı bir artış olacak, gerçek enflasyona göre mi bir artış olacak, her sene yapıldığı gibi ortalama bir rakamda mı artış olacak yoksa sayın Çalışma Bakanının da açıkladığı gibi işçileri sevindirecek bir ücret mi olacak gelecek ay netleşecek. Peki işçileri sevindirecek diye konuşulan rakam nedir? Tamı tamına asgari ücrete bin lira zam yapılması konuşulmaktadır. Mevcut asgari ücrete %35 oranında zam yapılarak 3 Bin 800 Lira bandına çekilmesi hükümet doğrultusundan ciddi ciddi düşünülüyor. Peki enflasyon ve çoğalan döviz kuru karşısında asgari ücret sene başından bu yana ne oldu?