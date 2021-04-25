Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! Faiz, zam ve cezalar son dakika siliniyor! İşte tüm detaylar

Genel Sağlık Sigortası, ülke genelinde herkesi sağlık güvencesi içine alan bir sigorta sistemidir. Sigortalı olan kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, herhangi bir sağlık sorunları sonucunda sağlık yardımı alabiliyorlar. 18 yaşını geçen her birey zorunlu olarak GSS kapsamına alınıyor. 18 yaş altı çocuklar, anne ve babanın tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır. 18 yaşın altındaysanız primler devlet tarafından ödeniyor.30 Nisan'a kadar Genel Saglık Sigortası (GSS) borcunu ödeyenlerden faiz ve gecikme cezası alınmayacak. Peki kimler yararlanacak? Gelir testine girenlerin borcu silinecek mi? Kimler GSS primi ödeyecek? Yeniasır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

25.04.2021 12:10 - Son Güncelleme: 25.04.2021 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





