RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! Faiz, zam ve cezalar son dakika siliniyor! İşte tüm detaylar

Genel Sağlık Sigortası, ülke genelinde herkesi sağlık güvencesi içine alan bir sigorta sistemidir. Sigortalı olan kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, herhangi bir sağlık sorunları sonucunda sağlık yardımı alabiliyorlar. 18 yaşını geçen her birey zorunlu olarak GSS kapsamına alınıyor. 18 yaş altı çocuklar, anne ve babanın tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır. 18 yaşın altındaysanız primler devlet tarafından ödeniyor.30 Nisan'a kadar Genel Saglık Sigortası (GSS) borcunu ödeyenlerden faiz ve gecikme cezası alınmayacak. Peki kimler yararlanacak? Gelir testine girenlerin borcu silinecek mi? Kimler GSS primi ödeyecek? Yeniasır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

25.04.2021 12:10 - Son Güncelleme: 25.04.2021 12:10
Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! Faiz, zam ve cezalar son dakika siliniyor! İşte tüm detaylar

Yüz binlerce kişi için son fırsat! Faizlerin tümü siliniyor. Ceza ve zam da ödenmeyecek. 30 Nisan tarihine kadar süreniz var. Sosyal güvenceye sahip olamayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 'Genel Sağlık Sigortası nedir?' ve 'GSS başvurusu nasıl yapılır?' soruları sıklıkla gündeme gelmektedir. Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! Faiz, zam ve cezalar son dakika siliniyor! İşte tüm detaylar

2012 yılında çıkartılan bir yasa ile tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) şemsiyesi altına alındı. Böylece çalışanlar, emekliler ya da bakmakla yükümlü olunan kişiler (anne ve babasından ya da eşinden) otomatik olarak sisteme dahil edildi ve sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! Faiz, zam ve cezalar son dakika siliniyor! İşte tüm detaylar

Bunların dışında kalanlar ise sonradan düzenlenen hesaplama ile brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar her ay prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden kendileri ile eş ve çocukları olarak yararlanma hakkı kazandı. 2021 yılı için aylık 107 lira olan bu primi ödeyemeyenler ise gelir testine girdi ve primleri devlet karşıladı.

Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! Faiz, zam ve cezalar son dakika siliniyor! İşte tüm detaylar

GELİR VE GİDERLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Gelir testinde sizin gelir ve giderleriniz değerlendiriliyor. Gelir testi sosyal güvencesi olmayanların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirliyor. Gelir testi için kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.

Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! Faiz, zam ve cezalar son dakika siliniyor! İşte tüm detaylar

Eğer evinize giren gelir evde yaşayanlara bölündüğünde kişi başına düşen miktar brüt asgari ücretin üçte birinden az ise yani 1.192,5 TL'den az çıkarsa sizin GSS ödemeniz gerekmiyor. Sizin adınıza devlet bu primleri ödüyor ve sağlıktan ailece yararlanabiliyorsunuz