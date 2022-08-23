Tek şart dilekçeyi doldurup yollamak! Yeni başvurana PTT aracılığıyla 1.300 TL verilecek! Bilgi sisteme düştüğü an paranızı çekebilirsiniz!
Yeni başvuruda PTT aracılığıyla 300-400-600 TL verilecek! Doğum yardımı ödemeleri kapsamda 300, 400 ve 600 TL destek sağlanıyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Ayrıca önceki destekler başvuruları da devam ediyor. İşte doğum yardımına ilişkin merak edilenler!
Devlet tarafından vatandaşlara pek çok destek ödemesi başvuru sonrası anında yatırılıyor. Doğum yardımı bunlardan birisi. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan doğum yardımı başvuruları sürüyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Başvuru yapmak isteyenler için tüm detaylara haberimizde yer verdik. Peki, doğum yardımı nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler!
DOĞUM YARDIMI NEDİR?
Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ile Mavi kart sahipl ailelere verilen bir yardımdır. Bu yardımdan faydalanabilmek için annenin veya babanın veya her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekir.
15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek
Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması (Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.)
Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması
Doğum parası almak isteyen kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi