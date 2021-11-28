Tek bir SMS ile PTT’den emekli kredinizi alabilirsiniz! Kefil şartı olmadan 80 bin TL’ye kadar kredi imkanı! İşte şartlar...

Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar kefil şartı olmadan kolayca kredi çekmek istiyor. Bu noktada T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün sunduğu emekli kredisi gündemde büyük ilgi görüyor. Tek bir SMS ile PTT'den emekli kredinizi alabilirsiniz ve bunun için şartların neler olduğu, ne kadar faiz oranı belirlendiği gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. PTT emekli kredisi çeken vatandaşlar 80 bin TL için aylık ne kadar taksit ödeyecek? İşte bütçesini planlamak isteyenler için tüm detaylar!