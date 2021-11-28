Tek bir SMS ile PTT’den emekli kredinizi alabilirsiniz! Kefil şartı olmadan 80 bin TL’ye kadar kredi imkanı! İşte şartlar...
Emeklş vatandaşlar nakit ihtiyaçları için uygun ödeme koşulları ile kredi çekmek istiyor ve bunun için güncel faiz oranları araştırması yapıyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) emeklilere özel 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor ve 36 ay vade ile aylık ne kadar taksit ödeneceği hesaplamasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Tek bir SMS ile kefil şartı olmadan PTT'den emekli kredisini nasıl alacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.
28.11.2021 16:17
- Son Güncelleme: 28.11.2021 16:17
Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar kefil şartı olmadan kolayca kredi çekmek istiyor. Bu noktada T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün sunduğu emekli kredisi gündemde büyük ilgi görüyor. Tek bir SMS ile PTT'den emekli kredinizi alabilirsiniz ve bunun için şartların neler olduğu, ne kadar faiz oranı belirlendiği gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. PTT emekli kredisi çeken vatandaşlar 80 bin TL için aylık ne kadar taksit ödeyecek? İşte bütçesini planlamak isteyenler için tüm detaylar!
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